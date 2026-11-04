SMA Solar Technology: Zieht mit Erneuerbaren-Werten kräftig an

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,12 % bei SMA Solar Technology.

Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien gehören in Europa zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen. Im Solarsektor ziehen neben SMA Solar Technology auch Enphase Energy und SolarEdge an. Der Handelsumsatz bei SMA Solar Technology erreicht bereits das Siebenfache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +11,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,50 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Plus von +59,07 %.

Während SMA Solar Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,65 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd.EUR € wert.

Bankenwerte und Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben in Europa zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen gehört. Der Stoxx Europe 600 Banks setzte sich deutlich von seinem jüngsten Tief seit Juni ab und schaffte es zurück über …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,99 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,75 %, über 10 Jahre bei 8,62 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -1,01 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +6,95 %. SolarEdge legt um +3,91 % zu

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,13 % 1 Monat -11,50 % 3 Monate +4,12 % 1 Jahr +106,29 %

SMA Solar Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 04.11.2026, 12:00 Uhr

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.