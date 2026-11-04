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    Zunehmende Verbreitung von KI Agenten Thoughtworks Technology Radar betont Notwendigkeit strengerer Kontrollmechanismen

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    CHICAGO, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, ein weltweit tätiges Technologieberatungsunternehmen, hat heute die 35. Ausgabe seines Technology Radar veröffentlicht. Der halbjährlich erscheinende Bericht basiert auf den Erfahrungen des Unternehmens mit seinen Kunden.

    Thoughtworks

    Bei der Arbeit an dieser Ausgabe konnte das Technology Radar-Team eine Entwicklung beobachten: Mit der Übertragung umfangreicherer und länger andauernder Aufgaben an KI-Agenten gehen die größten technischen Herausforderungen zunehmend über die Interaktion mit dem Modell selbst hinaus – die Sicherung der Umgebung, in der die Agenten operieren, die Festlegung ihrer Zugriffsrechte, die Einrichtung einer menschlichen Aufsicht sowie die Kontrolle der Betriebskosten.

    Dies zeigt sich daran, wozu der Report seine eindeutigsten Empfehlungen abgibt. Die elf Praktiken und Technologien, die im „Adopt"-Ring platziert wurden – darunter Techniken wie Agent-Sandboxing und Bedrohungsmodellierung –, signalisieren die wachsende Bedeutung der Sicherheitsvorkehrungen, die für einen zuverlässigen Einsatz von KI in der Produktion erforderlich sind. Zugleich unterstreichen sie die Notwendigkeit, jetzt entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

    Frühere Ausgaben des Radars haben die wachsenden Fähigkeiten der KI im Bereich des Softwareengineerings verfolgt; in der Ausgabe 34 wurden besonders die Reibungspunkte und Risiken ihres großflächigen Einsatzes untersucht. Die 35. Ausgabe widmet sich dem Management dieser Risiken vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung. Die Themen reichen dabei von den Systemen, die das Verhalten von Agenten steuern, über die Rolle menschlicher Bewertungen bis hin zur Infrastruktur, die Kosten und Zuverlässigkeit bestimmt.

    „Vor nicht allzu langer Zeit hat die Frage unserer Kunden noch gelautet, wie schnell Agenten Code schreiben könnten. Nun geht es darum, ob man dem, was sie produzieren, vertrauen und es überprüfen kann. Und auch, ob man es sich leisten kann", sagte Rachel Laycock, Chief Technology Officer bei Thoughtworks. „Die Modelle werden sich weiter verbessern. Anhaltenden Wert werden jedoch nur die Organisationen erzielen, die in die technische Entwicklung und die Überwachung dieser Modelle investieren."

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    PR Newswire (dt.)
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