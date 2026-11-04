DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate lägen um ein Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert des für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridors liege auch leicht unter der Markterwartung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 21,26EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Virginie Boucher-Ferte
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
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