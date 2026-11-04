DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evonik auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate lägen um ein Prozent unter den Konsensschätzungen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mittelwert des für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 in Aussicht gestellten Zielkorridors liege auch leicht unter der Markterwartung./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 21,26EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 € , was einem Rückgang von -15,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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