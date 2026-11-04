DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dank starker Zahlen der Pharmasparte hätten die Leverkusener die Erwartungen übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat entwickelten sich derweil vorteilhaft./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 53,24EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

