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    Demokraten müssen Flügelkämpfe einstellen

    Expertin

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    Für Sie zusammengefasst
    • Demokraten müssen interne Flügelkämpfe beilegen
    • Partei soll Positionen unter einem Dach vereinen
    • Kleiner sozialistischer Flügel feiert Wahlerfolge
    Expertin - Demokraten müssen Flügelkämpfe einstellen
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Wahlerfolg bei den Midterms kommt es für die Demokraten nach Ansicht der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook nun darauf an, parteiinterne Flügelkämpfe beizulegen. Die Frage laute, ob die Partei die verschiedenen Positionen in einem geordneten Prozess unter einem Dach vereinen könne, sagte Clüver Ashbrook der Deutschen Presse-Agentur. "Der inhaltliche Parteizusammenhalt der Demokraten wird die tatsächliche Frage über die nächsten zwei Jahre."

    Ausdrücklich gehe es dabei auch um radikalere Positionen, sagte die Expertin. "Denn das scheinen die Wähler zu goutieren."

    Demokratische Sozialisten erzielen Erfolge

    Bei den Midterms in den USA haben die Demokraten auf breiter Front gesiegt. Im Fokus standen dabei auch Kandidaten, die sich dem sozialistischen Flügel der Partei zuordnen. Dazu zählt etwa die für New York ins Repräsentantenhaus gewählte Claire Valdez oder der Abgeordnete aus Pennsylvania, Chris Rabb.

    Clüver Ashbrook zufolge ist dieser Flügel nach wie vor klein. "Es ging bei dieser Wahl um fünf Abgeordnete." In den nächsten zwei Jahren müsse die Partei aber nicht nur einen Generationenwandel vollziehen, sondern auch ein Angebot machen, wie soziale Gerechtigkeit in den USA wiederhergestellt werden könne.

    Ein weiteres Versprechen vieler Demokraten sei zudem, wieder Politik abseits des Parteidenkens zu machen. Mit einem neuen Ton und einem neuen Politikstil abseits von "parteipolitischem Gerangel" könnten sie bei Wählern punkten, sagte Clüver Ashbrook. Dass sie dazu imstande seien, müssten sie nun beweisen./jcf/DP/stk







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