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    JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt AMD-Kursziel auf 575 US-Dollar an
    • Einstufung bleibt trotz starker Zahlen auf Neutral
    • Umsatzplus von 80 Prozent im nächsten Geschäftsjahr
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral'
    Foto: 1068642736

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +21,51 %/+49,12 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 575 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 510,89, was eine Steigerung von +12,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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