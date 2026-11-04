JPMorgan hebt Ziel für AMD auf 575 Dollar - 'Neutral'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan hebt AMD-Kursziel auf 575 US-Dollar an
- Einstufung bleibt trotz starker Zahlen auf Neutral
- Umsatzplus von 80 Prozent im nächsten Geschäftsjahr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 458,3 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 631,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +21,51 %/+49,12 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 575 US-Dollar
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Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078
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der Superexperte. Demut statt Gier, Gehirn zum Denken benutzen, sich eine eigene Meinung bilden, erst dann handeln . Schön wärs….
Vor ca. 18 Monaten fing ich an AMD einzusammeln (danke @The Patient Investor!!) und kaufte in mehreren Tranchen bis in die Bereiche um die 80 Euro. Genau weiß ich das gar nicht mehr. Und hätte mir da jemand gesagt, dass die in nicht ganz 2 Jahren bei 470 Euro steht, hätte ich Luftsprünge gemacht.