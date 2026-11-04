MPCM stuft Norma Group auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Für die Jahre 2027 und 2028 seien leicht höhere Rohstoffkosten zu erwarten, schrieb Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geringere Finanzierungskosten des Verbindungselemente-Herstellers glichen das aber teilweise aus. Die aktuelle Kursziel berge ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 15,18EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Norma Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Ubert
Analysiertes Unternehmen: Norma Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
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