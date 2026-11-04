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    Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt

    Aktien Europa

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    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Quartalszahlen geben Europas Börsen Auftrieb
    • US-Zwischenwahlen lassen die Börsen gelassen
    • Banken, Händler und Pharmawerte legen deutlich zu
    Aktien Europa - Gewinne nach Quartalszahlen und Zwischenwahl - Bankaktien gefragt
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch vergleichsweise deutlich zugelegt. "Die Anleger schöpfen aus der Vielzahl überzeugender Quartalszahlen neue Zuversicht", begründete Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Market die Gewinne.

    Die US-Zwischenwahlen mit einem klaren Votum gegen die amtierende US-Regierung unter US-Präsident Donald Trump brachten die Börsen nicht aus der Fassung. "Die Kapitalmärkte reagieren zurückhaltend, aber gelassen", kommentierte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte der DekaBank, den Ausgang der US-Zwischenwahlen. "Die Machtverhältnisse verändern sich deutlich, jedoch geordnet." Eine stärkere parlamentarische Kontrolle der Haushaltspolitik könnte zudem die ausufernde Neuverschuldung der USA zumindest begrenzen, fügte Lipkow hinzu.

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    Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,73 Prozent auf 6.250,90 Punkte. Außerhalb des Euroraums kletterte der Schweizer Leitindex SMI um 0,81 Prozent auf 14.862,77 Punkte. Der britische FTSE 100 zog um 0,92 Prozent auf 10.736,34 Punkte an.

    Stärkster Sektor waren die Bankwerte. Marktteilnehmer verwiesen auf Umschichtungen aus dem Technologie-Bereich und den USA. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in Künstliche Intelligenz und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen. Die Inflationsdaten für den Euroraum im Oktober haben nach Ansicht der Volkswirte der ING die Aussichten auf eine Zinserhöhung im Dezember erhöht.

    Gefragt waren auch Einzelhandelsaktien. Hier ragten Ahold Delhaize mit einem Anstieg von 4,3 Prozent heraus. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten der kanadischen RBC. Die Kürzung der Jahresziele erscheine weniger drastisch, als man habe befürchten müssen, merkten zudem die Analysten von Jefferies an.

    Gut kamen zudem die Zahlen von Novo Nordisk an. Das Unternehmen hatte nach einem überraschend starken Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der gute Lauf seiner Appetitzügler stimmt den dänischen Pharmahersteller optimistischer. Auch der Start der Wegovy-Abnehmpille in wichtigen Märkten beflügelte. Die Aktie gewann 2,2 Prozent.

    Ein starker Quartalsbericht von Heidelberg Materials lieferten Baustoffwerten Auftrieb. Die Aktien des deutschen Unternehmen stiegen um über acht Prozent. Holcim und Saint Gobain waren mit 2,6 und 3,4 Prozent Aufschlag ebenfalls gefragt./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,60 % und einem Kurs von 170,4 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,44DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +500,40 %/+785,92 % bedeutet.





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