BERNSTEIN RESEARCH stuft AMD auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte mit Datenzentren und die Gaming-Sparte hätten positiv überrascht. Insgesamt sollten die Resultate positiver wirken als einige zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Wettbewerbern. Die Resultate von AMD könnten den Sturm im Wasserglas, der durch die Sorgen um den PC-Markt ausgelöst worden sei, endgültig zum Abklingen bringen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 457,2EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stacy A. Rasgon
Analysiertes Unternehmen: AMD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
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