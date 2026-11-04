UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4390 Pence belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe Unilever sein neues Geschäftsmodell als reiner Anbieter von Konsumgütern vorgestellt, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei seien die mittelfristigen Ziele bestätigt worden, die sich nicht von jenen inklusive der vor der Abspaltung stehenden Lebensmittelsparte unterschieden./ck/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 57,98EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43,9

Kursziel alt: 43,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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