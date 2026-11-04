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    Niederlande nominieren Ex-Zentralbanker Knot als EZB-Chef

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    Für Sie zusammengefasst
    • Niederlande nominieren Klaas Knot für EZB-Spitze
    • Knot führte Hollands Zentralbank von 2011 bis 2025
    • Lagarde will im Februar vorzeitig zurücktreten
    Niederlande nominieren Ex-Zentralbanker Knot als EZB-Chef
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande haben den früheren Chef ihrer nationalen Zentralbank, Klaas Knot, als Kandidat für das Amt des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Das teilte Finanzminister Eelco Heinen dem Parlament in Den Haag mit. Der Posten wird frei, da die aktuelle EZB-Chefin Christine Lagarde angekündigt hatte, im Februar vorzeitig zurückzutreten.

    Der 59 Jahre alte Knot war von 2011 bis 2025 Präsident der niederländischen Zentralbank. Der promovierte Ökonom gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge von Lagarde. Ebenfalls im Rennen ist der Spanier Pablo Hernández de Cos.

    Die Euroländer müssen bis zu diesem Freitag ihre Kandidaten offiziell nominieren. In der kommenden Woche soll darüber beraten werden. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte Interesse für die EZB-Spitze angemeldet, seine Chancen gelten aber als gering./xx/DP/stk






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