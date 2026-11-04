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    Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber und Sam Altman heben bei der Eröffnung der ADIPEC 2026 die Prioritäten in den Bereichen Energie, KI und Investitionen hervor

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    • Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber erklärt, die globale Energiebranche müsse grundlegend überdenken, wie sie sichere Energie erzeugt, schützt und bereitstellt
    • Sam Altman, CEO von OpenAI, beschreibt reichlich vorhandene, zuverlässige Energie als entscheidend für die Erschließung der nächsten Welle KI-getriebener Innovationen und des Wirtschaftswachstums, wobei die VAE eine vorausschauende Umsetzung verkörpern
    • Am ersten Tag kommen CEOs der globalen Energiebranche, politische Entscheidungsträger und Technologieführer zusammen, um die Investitionen, die Infrastruktur und die Innovationen zu erörtern, die zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit erforderlich sind
    • Die weltweit größte Energieveranstaltung eröffnet ihre bislang größte Ausgabe mit 2.260 Ausstellern, 30 Länderpavillons, vier Fachbereichen und mehr als 1.800 Referenten in über 380 Konferenzsitzungen – dmg events

    ABU DHABI, VAE, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die ADIPEC 2026 wurde heute in Abu Dhabi eröffnet und versammelt weltweit führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Politik, Finanzen und Technologie, darunter OpenAI-CEO Sam Altman, um zu erörtern, wie widerstandsfähige Energiesysteme, Infrastrukturinvestitionen, künstliche Intelligenz und internationale Partnerschaften die Energiesicherheit stärken und das künftige Wirtschaftswachstum fördern können.

    Die ADIPEC 2026, die unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, in seiner Eigenschaft als Herrscher von Abu Dhabi, stattfindet und von ADNOC ausgerichtet wird, ist die bislang größte Ausgabe in der Geschichte der Veranstaltung mit erwarteten 239.000 Teilnehmern aus mehr als 170 Ländern. In den Diskussionen am Eröffnungstag wurde die wachsende Bedeutung von Versorgungssicherheit, intelligenten Energiesystemen und langfristigen Investitionen hervorgehoben, um den steigenden Bedarf zu decken und gleichzeitig sicherzustellen, dass Energie zuverlässig, zugänglich und erschwinglich bleibt.

    Vor dem Hintergrund steigender Energienachfrage, geopolitischer Veränderungen und wachsenden Drucks auf die Infrastruktur konzentriert sich die viertägige Veranstaltung auf die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, die Mobilisierung von Kapital sowie die Förderung der Technologien und Partnerschaften, die zur Unterstützung des langfristigen Wachstums erforderlich sind.

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