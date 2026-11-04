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    Airbus auf Rekordkurs

    Seitwärtsstrategien

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    Airbus profitiert von steigenden Auslieferungen, einem hohen Auftragsbestand und einem starken Rüstungsgeschäft. Discount- und Bonus-Zertifikate sowie Aktienanleihen bieten attraktive Seitwärtsrenditen.

    Airbus (NL0000235190) hält trotz des anspruchsvollen Endspurts an den Jahreszielen fest. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 50,6 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis erreichte 4,5 Mrd. Euro. Bis September lieferte der Konzern 547 Verkehrsflugzeuge aus. Für das Ziel von rund 870 fehlen damit 323 Maschinen im Schlussquartal. Konzernchef Guillaume Faury sieht laut Reuters genügend Material für den Endspurt. Auch das Gewinnziel von rund 7,5 Mrd. Euro bereinigtem EBIT bleibt bestehen. JPMorgan hebt das Kursziel auf 250 Euro an und empfiehlt die Aktie zu übergewichten, während Jeffries das Kurspotenzial auf 210 Euro begrenzt und zum Halten rät: Trotz besserer Lieferketten bleibt das Schlussquartal von reibungslosen Auslieferungen abhängig – gute Gründe für eine Zertifikate-Strategie mit Puffer. 

    Discount-Strategie mit 8,7 Prozent Puffer (März)    

    Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000HT9W7D3 der HSBC bietet bei einem Preis von 179 Euro einen Sicherheitspuffer von 8,3 Prozent. Aus der Differenz zum Höchstbetrag (Cap) von 190 Euro errechnet sich eine Renditechance von 11 Euro oder 15,2 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger eine Airbus-Aktie.    

    Bonus-Strategie mit 27,9 Prozent Puffer (Juni) 

    Wer mehr Puffer sucht, findet ihn beim Bonus-Zertifikat mit Cap der SG (DE000FE4Z7C3): Sofern die Barriere bei 140 Euro bis zum 18.6.27 nie verletzt wird, erhalten Anleger den Bonus- und Höchstbetrag von 210 Euro. Beim Kaufpreis von 192,70 Euro beläuft sich der maximale Gewinn auf 17,30 Euro oder 13,5 Prozent p.a. Pricing ohne Aufgeld! Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. 

    Einkommensstrategie mit 14 Prozent Kupon p.a. (Juni) 

    Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PM4SQP4) zahlt einen festen Kupon von 14 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 17,1 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 unter dem Basispreis von 200 Euro notieren, erhalten Anleger 5 Aktien (= 1.000 Euro / 200 Euro).   

    ZertifikateReport-Fazit: Bei Airbus stimmen der Auftragsbestand, steigende Auslieferungen und ein stärkeres Rüstungsgeschäft optimistisch; auch bestätigte Jahresziele stützen. Risiken sind Lieferengpässe, Wechselkurse und der hohe Auslieferungsdruck im Schlussquartal. Wer nahe den Höchstständen eine defensive Positionierung sucht, findet Zertifikate mit attraktiven Seitwärtsrenditen und Puffern. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






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    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Airbus auf Rekordkurs Bei Airbus stimmen viele Faktoren optimistisch; dennoch bleibt der Auslieferungsdruck ein Risiko - wer nahe den Höchstständen eine defensive Positionierung sucht, greift zum Zertifikat mit Seitwärtsrendite und Puffer.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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