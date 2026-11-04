Die oneworld Seoul Incheon Lounge wurde bei den World Travel Awards zum zweiten Mal in Folge als „Asiens führende Airline-Lounge - Business Class" ausgezeichnet.

DALLAS und FORT WORTH, Texas, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Markenlounge der one world-Allianz am internationalen Flughafen Seoul Incheon wurde bei den World Travel Awards erneut als „Asiens führende Airline-Lounge – Business Class" ausgezeichnet und sicherte sich damit zum zweiten Mal in Folge den Titel.

Die wiederholte Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität des Gästeerlebnisses, das in der ersten Markenlounge der Allianz durchgehend geboten wird.

„Dass wir diese prestigeträchtige Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge erhalten, ist ein Beweis für das konstant hohe Qualitätserlebnis, das die 150.000 Gäste genießen, die jedes Jahr die Seoul Incheon Lounge von oneworld besuchen", sagte Gerhard Girkinger, Vizepräsident Customer Experience & Airports bei oneworld. „Die Anerkennung durch Reisende aus aller Welt bestärkt uns in unserem Bestreben, ein erstklassiges Reiseerlebnis zu bieten, bei dem aufmerksamer Service und Liebe zum Detail im Mittelpunkt stehen."

Die 1993 ins Leben gerufenen World Travel Awards würdigen herausragende Leistungen in der Reise- und Gastgewerbebranche. Die Gewinner werden durch ein Abstimmungsverfahren ermittelt, an dem Reiseexperten und Reisende teilnehmen.

„Diese Auszeichnung ist ein Verdienst unseres Teams am Flughafen Seoul Incheon und der Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die es den Gästen der oneworld Lounge jeden Tag entgegenbringt", sagte David Collyer, Global Senior Vice President von Aspire Pre-Flight Hospitality, dem Unternehmen, das den Betrieb der Lounge leitet. „Wir sind stolz darauf, oneworld auch im zweiten Jahr in Folge dabei zu unterstützen, erstklassige Gastfreundschaft vor dem Flug und ein preisgekröntes Lounge-Erlebnis zu bieten."

Die Lounge in Seoul Incheon ist die erste oneworld-Marke und wurde im Januar 2024 eröffnet. Die 555 Quadratmeter große Lounge bietet saisonal wechselnde Menüs und von Südkorea inspirierte Designelemente, darunter eine Bar, die vom traditionellen „Gat"-Hut beeinflusst ist, und Glaskunst, die an das Laternenfest erinnert. Verschiedene Zonen bieten berechtigten oneworld Emerald- und Sapphire-Kunden sowie First- und Business-Class-Kunden eine Auswahl an Umgebungen zum Speisen, Arbeiten, Auftanken oder Entspannen vor dem Abflug.