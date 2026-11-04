UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 78,07EUR auf Lang & Schwarz (04. November 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

