UBS stuft ENEL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Enel vor Zahlen zum dritten Quartal von 10,65 auf 10,35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er erwarte keine großen Neuigkeiten, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das Wachstum des italienischen Versorgers werde zunehmend durch das Netzgeschäft und die erneuerbaren Energien gestützt. Das niedrigere Kursziel resultiere unter anderem aus der gestiegenen Verschuldung und dem höheren Abzinsungsfaktor (Weighted Average Cost of Capital)./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 9,578EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,35

Kursziel alt: 10,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,35 € , was eine Steigerung von +7,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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