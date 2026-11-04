UBS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuß (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 58,26EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Wanda Serwinowska

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

