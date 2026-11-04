BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Richard Trainor am Mittwoch. Dazu habe vor allem das Europageschäft beigetragen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe von dem beschleunigten Absatzwachstum sowie von der sehr starken Entwicklung in Belgien profitiert./rob/la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 33,77EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Richard Trainor

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was eine Steigerung von +18,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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