BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Richard Trainor am Mittwoch. Dazu habe vor allem das Europageschäft beigetragen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis habe von dem beschleunigten Absatzwachstum sowie von der sehr starken Entwicklung in Belgien profitiert./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,88 % und einem Kurs von 33,77EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Trainor
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
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