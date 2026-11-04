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    Nach US-Zwischenwahlen springt Nordex mit Erneuerbaren-Werten nach oben

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Nordex-Aktie zieht um 7,30 % an und lässt den MDAX damit deutlich hinter sich.

    Aktie im Rampenlicht - Nach US-Zwischenwahlen springt Nordex mit Erneuerbaren-Werten nach oben
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien zählen nach dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen europaweit zu den größten Gewinnern. Nordex profitiert von diesem Branchentrend und verzeichnet zugleich regen Handel: Der Umsatz erreicht bereits das 3,8-Fache des gesamten Vortags.

    Aktueller Stand der Nordex Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 04.11.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Nordex Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,26 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +43,42 % gewonnen.

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    Während Nordex heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,89 %.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,05 %
    1 Monat +8,99 %
    3 Monate +5,26 %
    1 Jahr +60,72 %
    Stand: 04.11.2026, 13:00 Uhr

    Die Aktie von Nordex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 58,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,96 %, über 10 Jahre bei 6,66 %.

    Informationen zur Nordex Aktie

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,91 Mrd.EUR € wert.

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    Lohnt sich ein Investment in die Nordex Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Nordex Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Nordex Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nordex

    +7,57 %
    +11,20 %
    +8,61 %
    +5,07 %
    +61,15 %
    +299,24 %
    +223,02 %
    +117,01 %
    +364,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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