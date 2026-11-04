UBS stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) außerdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 149,9EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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