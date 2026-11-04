BERENBERG stuft Evonik auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns dürfte die Übernahmeabsicht von BASF nicht durchkreuzen, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken erwirtschafteten Barmittel machten Evonik vielmehr zusätzlich attraktiv./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,50
Kursziel alt: 20,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,50
Kursziel alt: 20,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte