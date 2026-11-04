BERENBERG stuft Evonik auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Spezialchemiekonzerns dürfte die Übernahmeabsicht von BASF nicht durchkreuzen, schrieb Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die starken erwirtschafteten Barmittel machten Evonik vielmehr zusätzlich attraktiv./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 21,34EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,50

Kursziel alt: 20,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,50 € , was eine Steigerung von +5,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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