EUR/USD im Plus +0,57 % binnen 24h

EUR/USD steigt moderat umauf 1,12535. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,148938USD. Heute, bei 1,12535USD, wäre daraus ein Vermögen von 4.897,35USD geworden – ein Plus von -2,05 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung von EUR/USD über das Hoch 2024 bei 1,1214. Nach 1,1262 liegt der Kurs zuletzt bei 1,1237. Im Fokus steht der Widerstandsbereich 1,1270–1,1280; ein Abprallen könnte die Seitwärtsphase verlängern. Unterstützungen liegen um 1,11 und am Mai-Tief bei 1,1065. Dessen Bruch könnte 1,09 ins Visier bringen. Die Fed ließ den Leitzins bei 3,75–4,00 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.