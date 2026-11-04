Silberpreis schießt um +4,41 % hoch – jetzt 52,02 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,23313USD. Heute, bei 52,02USD, wäre daraus ein Vermögen von 22.390,4USD geworden – ein Plus von +123,90 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 52,02. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kurserholung bei Silber und deren Beständigkeit. Als erstes Ziel werden Kurse über 55 genannt, als Widerstand etwa 48. Uneinigkeit besteht, ob Silber nochmals unter 40 US-Dollar fällt oder länger seitwärts bis abwärts läuft. Short-Eindeckungen könnten laut Beiträgen einen Anstieg beschleunigen. Zudem werden Silberminen an ihren Julitiefs und eine mögliche Aufwärtswende im Gleichlauf mit Gold diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.