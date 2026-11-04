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    Tencent greift OpenAI und DeepSeek an – das kann die neue KI

    Mehr Leistung, weniger Kosten

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    Bilder verstehen, Computer steuern, komplexe Aufgaben lösen: Tencent zeigt mit Hy4, wie weit die Entwicklung Künstlicher Intelligenz bereits ist.

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    Mehr Leistung, weniger Kosten - Tencent greift OpenAI und DeepSeek an – das kann die neue KI
    Foto: Nexpher Images - Sipa USA

    Der chinesische Technologiekonzern Tencent hat mit Hy4 ein neues KI-Modell vorgestellt. Der Konzern will damit zu den weltweit führenden Open-Source-Modellen aufschließen. Die neue Version verbessert die Fähigkeiten bei komplexen Aufgaben, kann Bilder verstehen und sogar Computer eigenhändig bedienen. Gleichzeitig setzt Tencent auf zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen, um den Missbrauch der Technologie zu begrenzen.

    KI-Modell soll komplexe Aufgaben selbstständig erledigen

    Hy4 bringt deutliche Fortschritte beim Verstehen umfangreicher Informationen, beim Befolgen von Anweisungen und bei der Ausführung mehrstufiger Aufgaben. Neu ist vor allem die visuelle Verarbeitung. Das Modell kann Bilder analysieren, komplexe Diagramme auswerten und mathematische Zusammenhänge visuell erfassen.

    Zudem kann Hy4 erstmals direkt mit Computern interagieren. Dazu gehören sowohl Kommandozeilen als auch grafische Benutzeroberflächen. Tencent hat das Modell unter anderem darauf trainiert, mit professionellen Programmen für 3D-Design und technische Konstruktionen zu arbeiten. Dadurch soll es auch anspruchsvolle Aufgaben bei der Gestaltung und Entwicklung digitaler Modelle übernehmen können.

    Tencent sieht Potenzial für Finanzbranche

    Besonders für Unternehmen könnte Hy4 interessant sein. Tencent hat das Modell gezielt für Finanzanalysen optimiert. In einem Blindtest mit 213 Finanzexperten und 579 Aufgaben erreichte es laut Konzern die beste Gesamtleistung unter den getesteten Open-Source-Modellen. Dabei setzte sich das Modell unter anderem gegen DeepSeek-V4.1-Flash-1017, Moonshots Kimi K3.1 Pro und GLM-5.3 von Z.ai durch.

    Auch mit GPT-6.1 Sol von OpenAI und Claude Opus 5.5 von Anthropic vergleicht Tencent sein neues Modell. In 3 von 12 Benchmarks lag Hy4 vor dem OpenAI-Modell, in den übrigen Tests hatte GPT-6.1 Sol die Nase vorn. Die Ergebnisse stammen aus Tencents eigener Vergleichsauswertung. Zudem soll Hy4 zuverlässiger recherchieren: Die Halluzinationsrate sank gegenüber der Vorgängerversion von 12,95 auf 7,2 Prozent.

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    Tencent begrenzt Risiken durch Sicherheitsfilter

    Neben der Leistungsfähigkeit rückt Tencent die Sicherheit in den Mittelpunkt. Hintergrund sind zunehmende Sorgen über KI-gestützte Cyberangriffe. Der Konzern hat deshalb bestimmte Inhalte aus den Trainingsdaten ausgeschlossen. Dazu gehören offensive Methoden zur Entwicklung von Schadsoftware und zur Ausnutzung von Sicherheitslücken.

    Tencent erklärte, man erkenne die potenziellen Risiken fortgeschrittener Cyber- und Biotechnologie-Fähigkeiten an. Das Unternehmen wolle deshalb bei Training, Veröffentlichung und Bereitstellung seiner Modelle verantwortungsvoller vorgehen.

    Sicherheitstests durch Experten der Tencent-Labore Xuanwu und Keen Security Lab ergaben laut Konzern keine wesentlichen Bedenken hinsichtlich der offensiven Cyberfähigkeiten in den untersuchten Bereichen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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