JPMorgan senkt Ziel für BMW auf 68 Euro - 'Overweight'
ANALYSE-FLASH
- BMW-Ziel sinkt auf 68 Euro, Overweight bleibt
- Umbaukosten senken BMWs Ebit-Ausblick für 2026/27
- China und neue Modelle sollen künftig Stabilität zeigen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 82 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. In seinem Bewertungsmodell für den Autobauer berücksichtige er nun die angekündigten einmaligen Belastungen, die eine Umstrukturierung des Industriegeschäfts beschleunigen sollten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten deutlich niedrigere Prognosen für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) der Jahre 2026 und 2027. Unter der Annahme, dass die europäischen und nordamerikanischen Automobilmärkte im kommenden Jahr relativ stark bleiben, seien die zentralen Aspekte für ihn das China-Geschäft und die Frage, ob BMW mit seinem neuen Produktportfolio Anzeichen einer Stabilisierung zeigen könne./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:20 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 58,36 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von -2,26 %/+38,19 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 68 Euro
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Deine Kernthese kann jeder widerlegen, der mit einem durchschnittlichen AfD-Wähler versucht, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe seiner Wahlentscheidung zu führen. Bei den meisten reicht es noch nicht einmal dafür, die Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Probleme zu erkennen.
Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.
Genau dass ist ja der Faschismus, vor dem er selber warnt ✌️