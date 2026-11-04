BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 106,21 auf 110,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Allianz der Franzosen mit Regeneron und der Pragmatismus des neuen Leiters von Forschung und Entwicklung belegten, dass Konzernchefin Belen Garijo stetige Fortschritte mache, schrieb Justin Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 82,43EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110,00
Kursziel alt: 106,21
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 110,00
Kursziel alt: 106,21
Währung: EUR
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