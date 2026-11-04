UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die linke Partei LFI hat einen Änderungsantrag zum französischen Haushaltsgesetz 2027 vorgelegt hat, der eine Sonderabgabe für die Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes vorsieht. Zwar schienen die potenziellen finanziellen Auswirkungen seinen Berechnungen nach relativ begrenzt, doch kontraproduktiv für die Marktstimmung. Das politische Risiko in Frankreich sei in den vergangenen Monaten ein starker Gegenwind für die Aktie gewesen./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 148

Kursziel alt: 148

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 148,00 € , was eine Steigerung von +36,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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