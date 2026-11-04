UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Analyst Cristian Nedelcu verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die linke Partei LFI hat einen Änderungsantrag zum französischen Haushaltsgesetz 2027 vorgelegt hat, der eine Sonderabgabe für die Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes vorsieht. Zwar schienen die potenziellen finanziellen Auswirkungen seinen Berechnungen nach relativ begrenzt, doch kontraproduktiv für die Marktstimmung. Das politische Risiko in Frankreich sei in den vergangenen Monaten ein starker Gegenwind für die Aktie gewesen./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 12:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 111,0EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 148
Kursziel alt: 148
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 148
Kursziel alt: 148
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