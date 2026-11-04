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    Deutsche Bank gewinnt nach US-Zwischenwahlen mit dem Bankensektor deutlich

    Auf Höhenflug

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    Die Aktie der Deutschen Bank legt um 5,91 % auf 32,19 Euro zu.

    Auf Höhenflug - Deutsche Bank gewinnt nach US-Zwischenwahlen mit dem Bankensektor deutlich
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Goldman Sachs nimmt die Deutsche Bank anstelle von HSBC in seine europäischen Aktienfavoriten für November auf. Zugleich profitieren europäische Bankenwerte von den US-Zwischenwahlen: Auch Commerzbank, BNP Paribas und HSBC legen deutlich zu. Der Handelsumsatz der Deutschen Bank erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortags.

    Aktueller Stand der Deutsche Bank Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 04.11.2026

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deutsche Bank Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,19 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +10,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Rückgang von -1,87 %.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,90 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +4,95 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +4,54 %. Commerzbank legt um +5,41 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +3,76 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,93 %
    1 Monat +3,79 %
    3 Monate +0,19 %
    1 Jahr +3,86 %
    Stand: 04.11.2026, 13:12 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,51 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,52 %, über 10 Jahre bei 10,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein jüngstes Kursplus von knapp 5 % nach Rücksetzern und möglichen Nachholbedarf gegenüber anderen Großbanken. Diskutiert werden die Strategie zum Aufholen, der schrittweise IT-Umbau im Privatkundengeschäft sowie Effizienzgewinne und Migrationskosten. Hinzu kommen Dividendenschätzungen von 1,16 bis 1,26 Euro für 2027, sinkende Kapitalanforderungen ab Januar 2027 und erwartete neue Zielankündigungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

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    Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Bank

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    +203,43 %
    +180,64 %
    +196,02 %
    +19,26 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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