Deutsche Bank gewinnt nach US-Zwischenwahlen mit dem Bankensektor deutlich

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Deutsche Bank Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,19 %.

Goldman Sachs nimmt die Deutsche Bank anstelle von HSBC in seine europäischen Aktienfavoriten für November auf. Zugleich profitieren europäische Bankenwerte von den US-Zwischenwahlen: Auch Commerzbank, BNP Paribas und HSBC legen deutlich zu. Der Handelsumsatz der Deutschen Bank erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +10,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Rückgang von -1,87 %.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,90 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +4,95 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +4,54 %. Commerzbank legt um +5,41 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +3,76 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,93 % 1 Monat +3,79 % 3 Monate +0,19 % 1 Jahr +3,86 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 04.11.2026, 13:12 Uhr

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,51 Mrd. € wert.

Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 41,79 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,52 %, über 10 Jahre bei 10,88 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein jüngstes Kursplus von knapp 5 % nach Rücksetzern und möglichen Nachholbedarf gegenüber anderen Großbanken. Diskutiert werden die Strategie zum Aufholen, der schrittweise IT-Umbau im Privatkundengeschäft sowie Effizienzgewinne und Migrationskosten. Hinzu kommen Dividendenschätzungen von 1,16 bis 1,26 Euro für 2027, sinkende Kapitalanforderungen ab Januar 2027 und erwartete neue Zielankündigungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Bankenwerte und Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben in Europa zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen gehört. Der Stoxx Europe 600 Banks setzte sich deutlich von seinem jüngsten Tief seit Juni ab und schaffte es zurück über …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Goldman Sachs stellt seine europäischen Aktienfavoriten für November neu auf. Die Deutsche Bank ersetzt HSBC, auch Carlsberg steigt auf. Bei drei Aktien sehen die Analysten sogar mehr als 100 Prozent Kurspotenzial.

Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.