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    Starke Quartalszahlen treiben Scout24 deutlich nach oben

    Spotlight

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    Scout24 zieht um 5,98 % an, während der Handelsumsatz bereits das 4,7-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Spotlight - Starke Quartalszahlen treiben Scout24 deutlich nach oben
    Foto: Scout24 SE

    Starke Quartalszahlen geben Scout24 Auftrieb: Der Umsatz steigt im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 19,7 %, organisch beträgt das Wachstum 10,1 %. Mit dem heutigen Kursanstieg baut die Aktie ihr Monatsplus auf 28,48 % aus.

    Wie hat sich die Scout24-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +17,31 % bei Scout24.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Scout24 einen Anstieg von +3,60 %.

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    Die Aktie von Scout24 erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,89 %. Über 5 Jahre lag sie bei 7,14 %, über 10 Jahre bei 11,88 %.

    Scout24: Aktie nach starken Quartalszahlen im Höhenflug


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    Scout24 SE: Q3 bestätigt breit angelegte Dynamik; Kursziel und KAUFEN bestätigt


    Scout24 hat erneut ein starkes Quartal vorgelegt: Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 19,7% ggü. Vorjahr bzw. organisch um 10,1%.

    Informationen zur Scout24 Aktie

    Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

    Es gibt 74 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,63 Mrd. € wert.

    Scout24 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,93 %
    1 Monat +28,48 %
    3 Monate +17,31 %
    1 Jahr -11,25 %
    Stand: 04.11.2026, 13:12 Uhr

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %.

    Scout24 Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Scout24

    +6,10 %
    +9,33 %
    +30,14 %
    +18,83 %
    -10,11 %
    +53,70 %
    +41,46 %
    +205,30 %
    +202,51 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8
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