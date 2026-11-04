L3Harris Technologies: Aktie verliert deutlich

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von L3Harris Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,08 % bestehen.

Für den Kursrückgang bei L3Harris Technologies gibt es keinen erkennbaren konkreten Auslöser. Trotz des Tagesverlusts liegt die Aktie des Anbieters von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien auf Monatssicht noch 15,72 % im Plus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L3Harris Technologies Aktie damit um +5,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von L3Harris Technologies einen Rückgang von -2,83 %.

Informationen zur L3Harris Technologies Aktie

L3Harris Technologies ist ein führender Anbieter von Kommunikations- und Verteidigungstechnologien mit einem breiten Produktportfolio, das Kommunikationssysteme, Avionik und Radarsysteme umfasst. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft und steht im Wettbewerb mit Lockheed Martin und Raytheon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Anforderungen zu bieten.

Es gibt 186 Mio. L3Harris Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,13 Mrd. € wert.

Die Aktie von L3Harris Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 12,82 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,61 %, über 10 Jahre bei 11,40 %.

L3Harris Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,00 % 1 Monat +15,72 % 3 Monate +1,08 % 1 Jahr -1,81 %

L3Harris Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 04.11.2026, 13:13 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die L3Harris Technologies Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur L3Harris Technologies Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.