BERNSTEIN RESEARCH stuft Relx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3760 Pence belassen. Eine Investorenveranstaltung mit Elsevier-Chefin Kumsal Bayazit, habe die fundamentale Stärke und die verbesserten Wachstumsaussichten der Sparte Scientific, Technical & Medical (STM) untermauert, schrieb Christophe Cherblanc in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Perspektiven von Elsevier würden von Künstlicher Intelligenz noch befeuert./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:09 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 36,14EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.