Rekordwachstum und Robotaxis: Uber hat noch lange nicht genug

Die Uber-Aktie reagierte vorbörslich verhalten auf die Zahlen und legte lediglich um 0,74 Prozent auf 76,10 US-Dollar zu.

Der Fahrdienstvermittler Uber hat im dritten Quartal 2026 erneut kräftig zugelegt. Die Buchungen stiegen um 20 Prozent auf 59,8 Milliarden US-Dollar. Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Allerdings fiel der Nettogewinn wegen negativer Bewertungseffekte bei Beteiligungen erheblich niedriger aus als im Vorjahreszeitraum.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Buchungen und Gewinn legen deutlich zu

Uber steigerte den Umsatz um 10 Prozent auf 14,8 Milliarden US-Dollar. Veränderungen im Geschäftsmodell belasteten die ausgewiesene Umsatzentwicklung um 8 Prozentpunkte.

Das operative Ergebnis nach GAAP verbesserte sich um 30 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis legte sogar um 38 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,88 US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 35 Prozent.

Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 512 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Uber noch 6,6 Milliarden US-Dollar verdient. Damals profitierte der Konzern allerdings von einem Steuereffekt in Höhe von 4,9 Milliarden US-Dollar und positiven Neubewertungen von Beteiligungen. Im aktuellen Quartal belasteten negative Bewertungseffekte das Ergebnis vor Steuern mit 476 Millionen US-Dollar.

Liefergeschäft wächst besonders stark

Auch die Zahl der Fahrten und aktiven Nutzer legte mit einem Plus von 16 prozent auf 4,1 Milliarden deutlich zu. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer nahm um 14 Prozent auf 215 Millionen zu.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Liefergeschäft. Die Bruttobuchungen in diesem Bereich wuchsen um 22 Prozent auf 28,5 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte um 23 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar zu. Auch das Mobilitätsgeschäft steigerte seine Bruttobuchungen um 18 Prozent auf 29,5 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz sank hier allerdings leicht um 2 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Dara Khosrowshahi verwies auf das anhaltend starke Wachstum und die Rekordwerte bei der Kundenaktivität: "Wir investieren aus einer Position der Stärke heraus, um das Mobilitätsangebot zu erweitern, die Dynamik im Liefergeschäft weiter auszubauen und die Kundenbindung auf unserer gesamten Plattform zu vertiefen."

Uber setzt auf autonome Fahrzeuge

Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf dem autonomen Fahren. Uber will die Technologie stärker in den kommerziellen Betrieb integrieren. Bis zum Jahresende sollen rund 700 vollständig fahrerlose Fahrzeuge über die Plattform verfügbar sein. Für 2027 plant der Konzern bereits mit mehr als 2.000 Fahrzeugen.

Auch für das laufende Schlussquartal zeigt sich das Management optimistisch. Uber erwartet Bruttobuchungen zwischen 63,25 und 65,25 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 0,95 und 0,99 US-Dollar liegen. Damit rechnet der Konzern mit einem weiteren kräftigen Gewinnanstieg.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 60,05EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

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