Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 6,50 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Deutsche Bank senkt Teamviewer-Ziel auf 6,50 Euro
- Deutsche Bank belässt Teamviewer weiter auf Hold
- Wachstum beschleunigte sich im zweiten Halbjahr nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 5,39 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,94 %/+67,91 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 6,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TeamViewer - A2YN90 - DE000A2YN900
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TeamViewer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Was soll hier immer der Vergleich mit kostenlosen Tools?
Was man hier mitunter zu lesen bekommt stimmt mich nachdenklich.
absolute Unterstützung...