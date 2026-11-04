Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 6,50 Euro - 'Hold'

Was man hier mitunter zu lesen bekommt stimmt mich nachdenklich.

Aktie ist unterbewertet, Unternehmen generiert immer noch viel Cash, tolle EBITDA- Marge etc.

Aber kaum jemand möchte etwas davon wissen, das die Umsätze weiter schrumpfen, Kunden abwandern und Projekte auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das ist kritisch- vor allem für ein Tech- Unternehmen.

Ein Tech-Unternehmen ohne Wachstum verliert an der Börse jegliche Bewertungsmultiplikatoren- auch wenn das operative Fundament weiter steht.





Und zur Analyse der DZ Bank (...wie von erwähnt...) hier mal die ausführliche Fassung, da ja die ja auch gerne mal fallen gelassen werden:





Die DZ Bank hat den fairen Wert für https://legacy.ing.de/Investieren/Aktie/DE000A2YN900 nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde.



