Montenegro könnte nächstes EU-Mitglied werden
EU-Kommission
Für Sie zusammengefasst
- Montenegro könnte nächstes EU-Mitglied werden
- EU-Beitrittsgespräche könnten Ende des Jahres enden
- Aufnahme Montenegros in die EU könnte 2028 erfolgen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Westbalkanland Montenegro könnte nach Einschätzung der EU-Kommission das nächste Mitgliedsland der Europäischen Union werden. Wie aus einer neuen Analyse der Brüsseler Behörde hervorgeht, könnte das Land bereits Ende dieses Jahres die Beitrittsverhandlungen erfolgreich abschließen. Die tatsächliche Aufnahme in die Staatengemeinschaft könnte dann 2028 erfolgen./rdz/DP/jha
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