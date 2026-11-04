DZ BANK stuft BOEING CO auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Boeing auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 216 US-Dollar belassen. Regulatorische Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen seien ein weiterer Wachstumstreiber für die zivile Luftfahrt, schrieb Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Initiativen wie ReFuelEU Aviation zur steigenden Nutzung solcher Beimischungen trieben die Nachfrage nach effizienten Flugzeuggenerationen an. Mit Flugzeugen wie der 737 MAX-Familie sowie dem 787 Dreamliner verfüge Boeing über eine wettbewerbsfähige Produktpalette./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 155,5EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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