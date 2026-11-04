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    Raumfahrtkonzern OHB erhält Satellitenauftrag von der ESA

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    Für Sie zusammengefasst
    • OHB entwickelt für die ESA neue Sentinel-3-Satelliten
    • Der Auftrag hat ein Volumen von über 554 Millionen Euro
    • Sentinel-3 überwacht Meeres-, Eis- und Landoberflächen
    Raumfahrtkonzern OHB erhält Satellitenauftrag von der ESA
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMEN (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB hat einen weiteren Satellitenauftrag erhalten. Die Europäische Weltraumorganisation ESA habe OHB mit der Entwicklung der nächsten Generation der Sentinel-3-Topographie Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus beauftragt, wie das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bremen mitteilte. Demnach habe der Auftrag ein Volumen von über 554 Millionen Euro, außerdem gebe es die Option auf einen zweiten Satelliten. Die OHB-Aktie sprang ins Plus und stieg zuletzt um fünf Prozent.

    Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. Laut OHB überwachen derzeit zwei Sentinel-3 Satelliten die Topografie der Meeres- und Eisoberfläche sowie die Temperatur und die Farbe der Meeres- und Landoberfläche. Für noch bessere Ergebnisse sollen die Instrumente der nächsten Generation anders aufgeteilt werden. Die Messungen sollen Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft dabei helfen, fundierte Entscheidungen für Umwelt- und Klimaschutz zu treffen./niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 223 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 332,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +24,44 %/+59,11 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen der OHB-Aktie und Rücksetzer trotz positiver Nachrichten. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, mögliche Stop-Loss-Verkäufe unter 200 Euro und die Kapitalerhöhung zu 300 Euro als Kursreferenz. Im Fokus steht zudem der erhoffte SATCOMBw4-Auftrag mit Rheinmetall über 10 Milliarden Euro: Teilnehmer erwarten höhere Umsatz- und Gewinnperspektiven, sehen aber auch das Risiko von Kursverlusten nach einer Zusage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

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    dpa-AFX
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