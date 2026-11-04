Raumfahrtkonzern OHB erhält Satellitenauftrag von der ESA

Bewerte die Fundamentaldaten anstatt Nutzung von Charttechnik. Diese haben sich mit den 6-Monatszahlen eingetrübt und stehen im Widerspruch zu dem Börsenprospekt. Der Gewinn vor Steuern war im 2. Quartal -5,9m Euro, im gleichen Zeitraum 2025 war der Gewinn noch 11,6 m Euro. Der operative Cah Flow ist von - 6,9m Euro auf - 82,0 m Euro eingebrochen. Für die ersten 6 - Monate ein negativer Cashflo von -194,5m Euro. Ist die Kapitalerhöhung zur Deckung des negativen Cash Flows benötigt wurden und nicht für die Zwecke aus dem Kapitalerhöhungsprospekt? Der CFO hatte dazu keine Erklärungen gegeben. Aus dem Jahresabschluß 2025 ergeben sich für mich folgende ungeklärten Fragen, die für meine weitere Bewertung richtungsweisend sind. In 2025 sind die Personalkosten gleichgeblieben zu 2024 und die Gesamtleistung von 1.030m Euro(2024) auf 1.247m Euro(2025) gestiegen. Das Ergebnis ist nicht im Verhältnis mit gegangen, obwohl noch eine Rückstellung um 28,9m Euro aufgelöst wurde und in den Erklärungen nicht kommentiert wurde. Handelt es sich um die Fehlerbehebung der Bundeswehrsatelliten? Bei den 9 - Monatszahlen erwarte ich weiterhin die Absenkung der Vertragsvermögenswerte(Lagerwerte) um erheblich mehr als 500m Euro, was zu einer Erhöhung des Bankguthabens von 526 m Euro am 30.06.2026 auf über 1 Milliarde zum 30.09.2026 führt und ein unangepasstes Ergebnis je Aktien von über 5 Euro. Dies ist fundamental mit Informationen aus dem Internet und des CFOs begründet. Im Mai 2025 hat sich bei den SARah - Satelliten der Sensorarm gelöst und die Übernahme durch die Bundeswehr die Konstellation für 2026 erfolgt und gemäß der homepage der Bundeswehr( Generalmajor Fleischmann) volle Leistungsfähigkeit in 2026 erlangt. Weiterhin sind die Georg Satelliten, die in 2017 an OHB beauftragt wurden, für September 2026 zum Start angemeldet wurden. Der Start wurde nicht veröffentlicht, aus Geheimhaltungsgründen? In der Vergangenheit sagte der CFO, dass die Bundeswehrsatelliten von OHB bis zum Start zum Teil vorfinanziert werden. Daher müßte jetzt der Geldeingang im 3. Quartal erfolgt sein. Zusätzlich ist ein Start eines Frequenzsicherungssatelliten mit Namen SatCom BW3 angekündigt wurden. Mit diesen Informationen und der von OHB angegebenen Ebitmarge 8% komme ich zu meiner fundamentalen Einschätzung. Sollte dies am 12. November bei der Veröffentlichung der 9 - Monatszahlen nicht so eintreten, ist das Kapitalerhöhunbgsprospekt nur noch recyclingfähig zu Altpapier und die Prognosen und Aussagen des CFO/ Buchhaltung bei der OHB wertlos. Bitte kommentieren oder meinen Ansatz kritisieren. Der Kurs ist heute 156 Euro pro Anteil und die Kapitalerhöhung Ende Juni war zu 300 Euro pro Aktie und die Aussichten sind sehr positiv dort beschrieben. Leider wird auf meine Anrufe nicht reagiert und die Ansprechpartner aus dem Bereich Finanzen sind nicht mehr bei OHB erreichbar oder haben gekündigt.