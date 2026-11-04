UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3780 Pence belassen. Das STM-Seminar für die Bereiche Wissenschaft, Technisches und Medizinisches habe Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor hervorgehoben, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass die Fundamentaldaten des Medienkonzerns und Informationsdienstleisters unverändert stark seien./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.