DZ BANK stuft SANOFI auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Absatz mit dem Medikament Dupixent und die Kontrolle der Kosten trieben das Ergebnis des französischen Pharmakonzerns an, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Folge sei eine Erhöhung der Jahresziele. Dupixent habe mittlerweile einen Umsatzanteil von 39 Prozent./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 82,91EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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