DZ BANK stuft SANOFI auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 93 Euro belassen. Der Absatz mit dem Medikament Dupixent und die Kontrolle der Kosten trieben das Ergebnis des französischen Pharmakonzerns an, schrieb Elmar Kraus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Folge sei eine Erhöhung der Jahresziele. Dupixent habe mittlerweile einen Umsatzanteil von 39 Prozent./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:02 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:25 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 82,91EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,14 € , was eine Steigerung von +7,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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