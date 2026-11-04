UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,90 Euro belassen. Wegen des Übernahmeangebots von Frasers seien die Fundamentaldaten des Modeunternehmens für die Anlageentscheidung etwas in den Hintergrund gerückt, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie stünden zugleich weiterhin unter Druck. Für 2027 sieht er weitere Abwärtsrisiken aufgrund höherer Fracht- und Rohstoffkosten und erwartet zudem ein schwieriges Konsumumfeld./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 38,45EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,90
Kursziel alt: 38,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38,90
Kursziel alt: 38,90
Währung: EUR
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