DZ BANK stuft LUFTHANSA AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 8,30 Euro belassen. Regulatorische Vorgaben zur Nutzung von nachhaltig hergestellten Flugkraftstoffen dürften das Unternehmen Geld kosten, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die entsprechende EU-Beimischungsquote belaste die Lufthansa in diesem Jahr mit rund 200 Millionen Euro. Mit einer höheren Quote ab 2030 dürften auch die Mehrkosten steigen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 7,932EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

