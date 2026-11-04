Börsen Update Europa - 04.11. - AT 20 stark +2,63 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.091,97 PKT und steigt um +1,58 %. Top-Werte: Nordex +5,30 %, Aroundtown +5,10 %, Aurubis +4,23 % Flop-Werte: AIXTRON -6,46 %, AUTO1 Group -5,39 %, Jenoptik -2,84 %

Der DAX bewegt sich bei 26.218,26 PKT und steigt um +1,57 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +8,45 %, Scout24 +5,75 %, Deutsche Bank +5,55 % Flop-Werte: Siemens Energy -5,13 %, Hochtief -3,69 %, Rheinmetall -1,92 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.134,81 PKT und steigt um +1,47 %.

Top-Werte: OHB +8,65 %, Nordex +5,30 %, SMA Solar Technology +4,42 %

Flop-Werte: AIXTRON -6,46 %, PVA TePla -3,11 %, Jenoptik -2,84 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.244,75 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.

Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +5,71 %, Deutsche Bank +5,55 %, UniCredit +5,11 %

Flop-Werte: Siemens Energy -5,13 %, ASML Holding -3,45 %, Schneider Electric -3,13 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.590,25 PKT und steigt um +2,63 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +6,71 %, Erste Group Bank +6,16 %, Lenzing +5,72 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,95 %, OMV -0,41 %

Der CH 20 steht aktuell (13:44:08) bei 14.919,10 PKT und steigt um +1,19 %.

Top-Werte: UBS Group +3,97 %, CIE Financiere Richemont +3,74 %, Partners Group Holding +3,38 %

Flop-Werte: ABB -2,12 %, Sandoz Group -0,55 %

Der SE 30 steht aktuell (13:25:32) bei 3.308,48 PKT und steigt um +0,90 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +2,98 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,64 %, Essity Registered (B) +2,37 %

Flop-Werte: ABB -2,12 %, Alfa Laval -0,58 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.780,00 PKT und gewinnt bisher +2,26 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,41 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,20 %, Allwyn +2,94 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,96 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,76 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -0,60 %