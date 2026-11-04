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    McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Umsatz sank im Quartal vergleichbar um 0,2 Prozent
    • Weltumsatz stieg um ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden
    • Bereinigter Gewinn je Aktie lag elf Prozent über Vorjahr
    McDonald's kämpft weiter mit Problemen in den USA
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    CHICAGO (dpa-AFX) - Die Schnellrestaurant-Kette McDonald's bekommt weiterhin Gegenwind im wichtigen Heimatmarkt zu spüren. Der Umsatz in den USA ging im dritten Quartal auf vergleichbarer Basis um 0,2 Prozent zurück, wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das Minus fiel damit aber nicht ganz so deutlich aus wie von Analysten befürchtet. McDonald's hatte vorab bereits leicht negative Resultate in Aussicht gestellt. Die US-Kunden gaben im Schnitt zwar etwas mehr pro Mahlzeit aus, allerdings gingen die Besucherzahlen zurück. Die McDonald's-Aktie legte vorbörslich knapp zwei Prozent zu.

    Weltweit stieg der Umsatz von McDonald's ein Prozent auf knapp 7,2 Milliarden US-Dollar (rund 6,4 Mrd Euro) und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 1,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 3,57 Dollar fiel dagegen höher aus als erwartet und lag elf Prozent über dem Vorjahreswert von 3,22 Dollar. Ähnlich wie in den USA entwickelten sich die Geschäfte auch in China und Frankreich schlecht, während McDonald's aber unter anderem in Deutschland, Australien und Japan zulegen konnte./niw/mne/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,79 % und einem Kurs von 239 auf Tradegate BSX (04. November 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 307,14USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +19,40 %/+34,06 % bedeutet.





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