Datadog Registered (A) bricht binnen einer Woche um 35,65 % ein

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Datadog Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -32,29 % hinzunehmen.

Binnen einer Woche büßt Datadog Registered (A) mehr als ein Drittel seines Werts ein. Im heutigen Handelsverlauf dreht die Aktie nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,24 % deutlich ins Minus. Einen konkreten Auslöser für den Kursrutsch gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Datadog Registered (A) Aktie damit um -35,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,35 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Datadog Registered (A) um +38,54 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -0,11 % im Plus-Minus-Bereich. Datadog Registered (A) entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Datadog Registered (A) Aktie

Datadog bietet eine integrierte Plattform für IT-Überwachung und -Sicherheit, die sich durch Echtzeit-Analysen und breite Integrationsmöglichkeiten auszeichnet. Es ist ein führender Anbieter im Cloud-Monitoring-Markt mit starken Konkurrenten wie New Relic und Splunk.

Es gibt 335 Mio. Datadog Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,46 Mrd.EUR € wert.

Datadog Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -35,65 % 1 Monat -34,35 % 3 Monate -32,29 % 1 Jahr +16,63 %

Stand: 04.11.2026, 14:00 Uhr

Die Aktie von Datadog Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,87 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,75 %.

Datadog Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Datadog Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Datadog Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.