Elon Musk verpulvert 474 Millionen – jetzt heißt es: "Sucht euch einen Anwalt"

"Sucht euch einen Anwalt", warnte der demokratische Abgeordnete Robert Garcia laut CNBC. Er könnte den Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses übernehmen, der Untersuchungen einleiten und Zeugen vorladen kann. Im Visier könnten auch Musks Regierungsverträge, seine frühere Rolle bei DOGE und die Beziehungen seiner Unternehmen zur Trump-Regierung stehen. Konkrete Verfahren gibt es noch nicht.

Elon Musk gab mindestens 474 Millionen US-Dollar (rund 408 Millionen Euro) für die US-Zwischenwahlen aus – und musste eine vernichtende Niederlage seiner politischen Verbündeten erleben. Allein 224 Millionen US-Dollar flossen laut einer CNBC-Auswertung der Wahlkampffinanzierung nach Texas. Dort scheiterten sowohl der von ihm unterstützte republikanische Senatskandidat Ken Paxton als auch Gouverneur Greg Abbott. Die Demokraten eroberten zudem beide Kammern des Kongresses. Für die Tech-Elite könnte das erst der Anfang sein.

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Wie bitter Musks Wahlwette ausging, zeigt die Bilanz seiner Wahlkampforganisation America PAC: Von 86,8 Millionen US-Dollar für 44 Kongresswahlkämpfe flossen 80,8 Millionen – gut 93 Prozent – in Rennen, die republikanische Kandidaten verloren. Bis Mittwochmorgen standen 29 Niederlagen nur drei Siege gegenüber; zwölf Rennen waren noch offen. Die Ausgaben der Organisation sind in den insgesamt 474 Millionen US-Dollar bereits enthalten.

An der Börse traf die Niederlage insbesondere KI-Infrastrukturwerte. CoreWeave verlor im Overnight-Handel sieben Prozent, Nebius und Oracle jeweils vier Prozent. Die Nasdaq-100-Futures gaben zeitweise zwei Prozent nach. In Texas besiegte die Demokratin Gina Hinojosa den Amtsinhaber Abbott. Sie fordert einen vorläufigen Stopp neuer Rechenzentren, ein Ende von Steuervergünstigungen und die volle Übernahme der Stromkosten durch die Betreiber. Beschlossen ist ein Moratorium nicht; das texanische Parlament bleibt republikanisch.

Der Widerstand beschränkt sich längst nicht auf Wahlversprechen. Landesweit flossen laut AdImpact 173 Millionen US-Dollar in Wahlwerbung zum Thema Rechenzentren, überwiegend gegen deren Ausbau. In mindestens zehn Gemeinden wurden bei Abstimmungen Verbote oder Einschränkungen beschlossen. Das trifft milliardenschwere Pläne von Konzernen wie Alphabet, Oracle und Amazon, die in Texas auf weitere Rechenkapazitäten setzen.

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Für Musk ist der Machtwechsel besonders heikel: Tesla betreibt bei Austin ein großes Werk, SpaceX startet Raketen in Südtexas. Genehmigungen, Stromversorgung und staatliche Anreize werden damit zur politischen Streitfrage – während im Kongress nun Untersuchungen gegen die Tech-Elite möglich werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



