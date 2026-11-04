Dramatisches Jahresfinale im Cannabis-Sektor: Tilray, Aurora & Co. in Aufruhr

Der Konsolidierungsdruck, der innerhalb des Sektors herrscht, ist nicht zu unterschätzen. Zuletzt brach sich dieser Bahn, als Curaleaf Aurora Cannabis ein unerwünschtes Übernahmeangebot unterbreitete. Das Board von Aurora Cannabis reagierte schroff und verweigerte sich der Zusammenarbeit. Curaleaf ließ jedoch nicht locker und erhöhte den Druck auf Aurora Cannabis. Der Ton zwischen den Unternehmen verschärfte sich. Salopp formuliert: Es wurde hässlich. Doch Aurora Cannabis blieb standhaft und wehrte die Offerte ab. Dem Unternehmen zur Hilfe kam OrganiGram Global. OrganiGram unterbreitete seinerseits Aurora Cannabis ein Übernahmeangebot. Dieses wurde von der Aurora-Unternehmensführung wohlwollend aufgenommen, was wiederum Curaleaf noch einmal brüskierte. Das Angebot von OrganiGram Global bewertet Aurora Cannabis auf verwässerter Basis mit 561 Mio. CAD.

Der Rescheduling-Prozess der Drug Enforcement Administration (DEA) ist für Freizeitcannabis noch immer nicht vollständig abgeschlossen. Seit April dieses Jahres befindet sich zumindest medizinisches Cannabis in Schedule III. Ob der Prozess für Freizeitcannabis noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, muss abgewartet werden. Wahrscheinlicher ist eine Entscheidung im Jahr 2027.

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Quartalsberichtssaison läuft

Wichtige Impulse sind durch die angelaufene Quartalsberichtssaison zu erwarten. Mitte Oktober thematisierten wir an dieser Stelle die eher enttäuschenden Zahlen von Tilray Brands. In den nächsten Tagen geht es im Cannabis-Sektor in puncto Quartalsberichte hoch her: Hier ist ein kleiner Auszug: Trulieve Cannabis veröffentlicht am 5. November, Canopy Growth am 6. November und Aurora Cannabis am 12. November.

Fazit: Von Aufbruchsstimmung keine Spur

Der Cannabis-Sektor ringt noch immer um Momentum. Aufbruchsstimmung, die eine untere Trendwende forcieren könnte, will sich bislang nicht einstellen.

Die Kursentwicklung der Tilray-Aktie steht stellvertretend für den arg gebeutelten Cannabis-Sektor. Im oberen Chart wird deutlich, dass die Kursschwäche nicht nachlassen will. Bei Tilray ist die charttechnische Lage besonders brisant, hat die Aktie doch die markanten Tiefs bei 3,5 US-Dollar aus dem Jahr 2025 bereits nachhaltig unterschritten. Der Rücksetzer der Aktie unter die 3,0 US-Dollar lässt für die kommenden Tage und Wochen nicht viel Gutes erwarten. Wer auf eine baldige Trendwende im Cannabis-Sektor setzt, könnte arg enttäuscht werden. Vielmehr ist mit der Fortsetzung des Kursdramas zu rechnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte