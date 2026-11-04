JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum des Anbieters von Fachwissen, digitaler Spezial-Software und Dienstleistungen für berufliche Anwender beschleunige sich, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Geschäftsausblick habe das Unternehmen bestätigt./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 89,90EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00 € , was eine Steigerung von +17,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer