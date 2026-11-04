JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum des Anbieters von Fachwissen, digitaler Spezial-Software und Dienstleistungen für berufliche Anwender beschleunige sich, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Geschäftsausblick habe das Unternehmen bestätigt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 89,90EUR auf Tradegate BSX (04. November 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
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