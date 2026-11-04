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    ZenaTech gewinnt über seinen Drone-as-a-Service-Geschäftsbereich Aufträge für Solarbauvermessungen im Wert von fast 1 Million USD für ein US-Versorgungsunternehmen mit Potenzial für Folgeumsätze von 2,5 Millionen USD

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    ZenaTech gewinnt über seinen Drone-as-a-Service-Geschäftsbereich Aufträge für Solarbauvermessungen im Wert von fast 1 Million USD für ein US-Versorgungsunternehmen mit Potenzial für Folgeumsätze von 2,5 Millionen USD
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Teil einer breiteren Reihe von DaaS-Vertragsmöglichkeiten, die zurzeit verhandelt werden – Unternehmen strebt durch Drohnenintegration und eigene KI-Datenanalyse-Softwareverarbeitung Margen von 40 % bis 60 % an

     

    VANCOUVER, British Columbia, 4. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass einer seiner US-amerikanischen DaaS-Standorte mehrere Ausschreibungen gewonnen hat, um Landvermessungen mit einem Gesamtwert von zunächst fast 1 Million USD für das Solarinfrastruktur-Bauprojekt eines in den USA ansässigen Versorgungsunternehmens durchzuführen. Die Verträge umfassen drohnenbasierte topografische Vermessungen, die einen voraussichtlich mehrjährigen, mehrere Milliarden Dollar schweren Ausbau des Stromnetzes unterstützen. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung und zusätzlicher Auftragsvergaben schätzt das Management, dass das Projekt in den nächsten zwei Jahren bis zu 2,5 Millionen USD an zusätzlichem Umsatz generieren könnte – mit weiterem Potenzial für drohnenbasierte Inspektionsarbeiten an der Solarinfrastruktur nach dem Abschluss der Bauarbeiten.

     

    „Das Gewinnen bedeutsamer Kundenverträge und die Umwandlung der Fähigkeiten unseres DaaS-Netzwerks in Umsatz haben für uns Priorität. Diese Auftragsvergaben verdeutlichen, wie unsere lokalen Vermessungsteams große Infrastrukturprojektaufträge sichern und Beziehungen aufbauen können, wobei das Potenzial besteht, über die Laufzeit eines mehrjährigen Bauprojekts zusätzliche Umsätze zu generieren, sowie Potenzial für Wartungs- und Inspektionsdienstleistungen nach dem Abschluss der Bauarbeiten“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Die Umwandlung von Umsatzwachstum in stärkere Margen steht ebenfalls im Fokus. Durch die Integration von Drohnen und eigener KI-Verarbeitung wollen wir Vermessungen schneller liefern, mehr Projekte mit bestehenden Teams abschließen sowie die Feld- und Büroarbeit reduzieren. Unser Ziel besteht darin, die Margen von etwa 20 % zum Zeitpunkt des Erwerbs auf ein Ziel von 40 % bis 60 % zu steigern.“

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