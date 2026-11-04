Trump Media-Aktie stürzt nach Trumps Wahldebakel ab

Aktuell notiert die Aktie 11,09 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 5,29 US-Dollar (14:40 Uhr MEZ).

Auf die Wahlklatsche folgt der Kurssturz: Die Aktie der Trump Media & Technology Group (TMTG) verliert am Mittwoch vorbörslich zeitweise mehr als elf Prozent. Damit reagiert die Aktie auf die schwere Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Wähler haben der Politik von US-Präsident Donald Trump damit eine deutliche Absage erteilt. Das Ergebnis ebnet den Demokraten den Weg zur Kontrolle über Repräsentantenhaus und Senat. Es wäre das erste Mal seit fast zwei Jahrzehnten, dass ihnen dies während der Amtszeit eines republikanischen Präsidenten gelingt.

Für Trump kommt Kritik aus den eigenen Reihen hinzu. Einige republikanische Abgeordnete machen ihn für die hohen Verluste verantwortlich. Als zentrale Gründe nennen sie seinen politischen Stil und seine Rhetorik.

Die Trump Media & Technology Group betreibt das soziale Netzwerk Truth Social sowie den Streamingdienst Truth+. Das US-Unternehmen positioniert seine Angebote als Alternative zu etablierten Technologieplattformen. Die Aktie wird unter dem Kürzel "DJT" an der Nasdaq und der NYSE Texas gehandelt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion