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    Trump bleibt Präsident

    Moskau nach US-Zwischenwahlen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau hofft auf Trumps weitere Friedensbemühungen
    • Gespräche im Format Moskau-Kiew-Washington sind geplant
    • Trump blieb ohne Durchbruch und näherte sich Russland
    Moskau nach US-Zwischenwahlen - Trump bleibt Präsident
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Trotz der deutlichen Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump hofft Moskau nach Kremlangaben auf eine Fortsetzung von Trumps Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Trump bleibe Präsident und Moskau rechne fest damit, dass er auch seine Friedensbemühungen fortsetze, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem kremlnahen Journalisten Alexander Junaschew.

    Peskow sprach von Fortschritten und verwies dabei auf die in der kommenden Woche geplanten dreiseitigen Gespräche im Format Moskau-Kiew-Washington. Außerdem erinnerte er an die Hilfsaktion für die von russischen Truppen besetzte Frontstadt Oleschky, bei der Russland und die Ukraine immer wieder US-First-Lady Melania Trump für die Vermittlung einer Waffenruhe gedankt hatten. "Wir hoffen, dass all das fortgesetzt wird", sagte Peskow. Auf die Frage, ob der US-Kongress Trumps Bemühungen bremsen könnte, sagte er lediglich, das sei eine innere Angelegenheit der USA. Ähnlich hatte sich Peskow bereits im Vorfeld der Zwischenwahlen geäußert.

    Washington versteht sich unter Trump als Vermittler in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einen Durchbruch konnte Trump bislang dennoch nicht vorweisen. Er hatte sich zuletzt eher wieder Russland angenähert. Die Demokraten stehen dagegen für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und mehr Druck auf Russland./ksr/DP/jha






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