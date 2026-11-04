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    Circle schlägt alle Erwartungen – doch die Zahlen haben einen Haken

    Der Schein trügt

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    Circle übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Prognosen. Doch hohe Sondereinnahmen wecken Zweifel am Wachstum, während der Konzern Stellen abbaut.

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    Der Schein trügt - Circle schlägt alle Erwartungen – doch die Zahlen haben einen Haken
    Foto: Dall-E

    Circle erzielte im dritten Quartal einen Gesamtumsatz einschließlich Reserveerträgen von 865 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit 778 Millionen US-Dollar gerechnet.

    Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Gewinn je Aktie aus. Mit 0,84 US-Dollar übertraf Circle die Prognose von 0,37 US-Dollar um 127 Prozent.

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    USDC-Transaktionsvolumen explodiert

    Einer der wichtigsten Wachstumstreiber bleibt der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USDC. Das Transaktionsvolumen auf der Blockchain stieg im dritten Quartal um 49 Prozent auf 13,9 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich die durchschnittliche Menge der im Umlauf befindlichen USDC um acht Prozent auf 73,3 Milliarden US-Dollar.

    Allerdings zeigen sich im Kerngeschäft erste Belastungen. Die Zinserträge aus den Reserven, mit denen Circle seine Stablecoins absichert, sanken um acht Prozent auf 658 Millionen US-Dollar.

    Grund dafür waren vor allem niedrigere Zinsen auf die hinterlegten Vermögenswerte. Zudem verringerte sich der Marktanteil von USDC am US-Dollar-Stablecoin-Markt auf 27 Prozent.

    182 Millionen US-Dollar aus neuem Blockchain-Projekt

    Ein erheblicher Teil des Umsatzwachstums stammt außerdem aus einem Geschäft abseits der klassischen Stablecoin-Ausgabe. Durch den privaten Vorverkauf des ARC-Tokens, der zur unternehmenseigenen Arc-Blockchain gehört, nahm Circle 182 Millionen US-Dollar ein.

    Damit stiegen die sonstigen Umsätze um 627 Prozent auf 207 Millionen US-Dollar. Ohne diesen zusätzlichen Umsatzbeitrag wäre das Gesamtwachstum deutlich schwächer ausgefallen.

    Zweifel an der Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums belasten die Aktie. Im vorbörslichen US-Handel verliert die Circle-Aktie 2,98 Prozent auf 72,98 US-Dollar. Am Dienstag wurde der Handel noch 4,36 Prozent höher bei 75,22 US-Dollar geschlossen.

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    Circle streicht fünf Prozent der Belegschaft

    Trotz der positiven Geschäftsentwicklung hat Circle fünf Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Das Unternehmen begründete den Stellenabbau mit einer Anpassung seiner Organisationsstruktur an das Geschäftsmodell und die strategischen Prioritäten.

    Circle reiht sich damit in eine wachsende Zahl von Kryptounternehmen ein, die trotz langfristiger Wachstumsambitionen ihre Kosten reduzieren. Zuvor hatten unter anderem Coinbase, BitGo und Bitwise Stellen gestrichen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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